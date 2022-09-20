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Спорт

Тренер оценил влияние на FIS слов Клебо о желании соревноваться с россиянами

Бородавко заявил, что не верит во влияние слов Клебо на позицию FIS по российским атлетам

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил желание норвежца Йоханнеса Клебо соревноваться с российскими спортсменами. Его слова приводит «Матч ТВ».

Бородавко заявил, что не верит во влияние слов Клебо на позицию Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) по российским атлетам. «FIS является общественной организацией и принимает решения большинством голосов. Зная находящихся в комитете FIS людей и тех, кто закончил там работать, и по какой причине это случилось, оптимизма становится с каждой новой новостью все меньше», — объяснил он.

В августе Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами в новом сезоне. При этом ранее норвежец поддерживал отстранение отечественных лыжников от международных турниров.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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