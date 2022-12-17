В ДНР назвали число погибших и раненных за сутки из-за обстрелов ВСУ

В ДНР сообщили, что в результате обстрелов ВСУ один человек погиб и семь получили ранения

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) сообщил в своем Telegram-аккаунте о том, что в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки погиб один мирный житель, еще семь были ранены.

«За минувшие сутки, с 08:00 16 декабря до 08:00 17 декабря, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. «Ленты.ру») на территории Донецкой народной республики погиб один человек и еще семь мирных жителей получили ранения», — сказано в сообщении.

Ранее политолог, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко предположил, что США планируют усилить подготовку украинских военных и качество их обучения для проведения контрнаступления. По его мнению, Вашингтон подготавливает варианты использования подразделений ВСУ с повышением качества взаимодействия между различными их видами и связью действий сухопутных войск со средствами авиационного поражения, артиллерии и бронетехники.