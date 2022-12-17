В Белоруссии создадут отряды из запасников для борьбы с диверсантами

МВД Белоруссии создаст спецотряды из запасников для борьбы с диверсантами

Во всех соединениях внутренних войск МВД Белоруссии будут созданы специальные отряды из военнослужащих запаса. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на странице во «ВКонтакте».

Предполагается, что отряды будут вести борьбу с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

Так, в министерстве доложили об окончании учебного сбора отряда специального назначения «Смерч» — 300 граждан республики, прошедшие срочную и контрактную службу, посещали занятия по огневой, тактической, медицинской подготовке в учебном центре частей Минского гарнизона «Воловщина».

В Белоруссии неоднократно заявляли о работе диверсантов на территории республики. В мае госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович докладывал, что фиксируется инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, а также действия диверсионно-разведывательных групп.