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16:36, 17 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии создадут отряды из запасников для борьбы с диверсантами

МВД Белоруссии создаст спецотряды из запасников для борьбы с диверсантами

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Во всех соединениях внутренних войск МВД Белоруссии будут созданы специальные отряды из военнослужащих запаса. Об этом пресс-служба ведомства сообщила на странице во «ВКонтакте».

Предполагается, что отряды будут вести борьбу с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями.

Так, в министерстве доложили об окончании учебного сбора отряда специального назначения «Смерч» — 300 граждан республики, прошедшие срочную и контрактную службу, посещали занятия по огневой, тактической, медицинской подготовке в учебном центре частей Минского гарнизона «Воловщина».

В Белоруссии неоднократно заявляли о работе диверсантов на территории республики. В мае госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович докладывал, что фиксируется инженерное оборудование участков вдоль украинско-белорусской границы, минирование, осуществление завалов, а также действия диверсионно-разведывательных групп.

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Варвара Кошечкина
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