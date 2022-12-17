Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:33, 17 декабря 2022Россия

Крупный пожар на складе во Владивостоке попал на видео

В сети появилось видео загоревшегося склада во Владивостоке

Крупный пожар на складе во Владивостоке попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал SHOT.

На появившемся в сети видеоролике видно, как мощные клубы серого дыма поднимаются в небо.

Во Владивостоке в субботу, 17 декабря, начался мощный пожар. «По оперативным данным, сегодня в 13:30 мск на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Карьерной в городе Владивостоке. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы», — сказано в сообщении МЧС по региону.

На момент прибытия пожарных площадь распространения огня составляла около 1,1 тысячи квадратных метров. Огонь охватил кровлю и стены склада. Кровля помещения обрушилась.

В ГУ МЧС сообщили, что на месте происшествия работают 42 человека личного состава. В тушении задействованы 12 единиц пожарной техники.

Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило о массированном ударе по целям на Украине
Сунак отказался от плана Трасс по закупке иностранной электроэнергии
Шольц высказался о готовности вновь поехать в Москву
Французский политик раскритиковал поведение Зеленского
В Белоруссии создадут отряды из запасников для борьбы с диверсантами
Иммунолог дал прогноз по заболеваемости гриппом в России
Крупный пожар на складе во Владивостоке попал на видео
Вильфанд предупредил о гололедице и метели в столичном регионе
Выгуливавший собаку россиянин упал с моста в кипяток и погиб
В Германии запустили первый плавучий терминал для приема СПГ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.