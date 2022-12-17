Крупный пожар на складе во Владивостоке попал на видео

В сети появилось видео загоревшегося склада во Владивостоке

Крупный пожар на складе во Владивостоке попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал SHOT.

На появившемся в сети видеоролике видно, как мощные клубы серого дыма поднимаются в небо.

Во Владивостоке в субботу, 17 декабря, начался мощный пожар. «По оперативным данным, сегодня в 13:30 мск на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании здания склада на улице Карьерной в городе Владивостоке. Незамедлительно к месту пожара были направлены огнеборцы», — сказано в сообщении МЧС по региону.

На момент прибытия пожарных площадь распространения огня составляла около 1,1 тысячи квадратных метров. Огонь охватил кровлю и стены склада. Кровля помещения обрушилась.

В ГУ МЧС сообщили, что на месте происшествия работают 42 человека личного состава. В тушении задействованы 12 единиц пожарной техники.