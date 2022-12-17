В Польше рассказали о желании Варшавы видеть Россию европейской страной

Польский политик Камински призвал показать Москве, что Запад не мечтает уничтожить Россию

Задача Запада — показать Москве, что он не мечтает уничтожить Россию, заявил вице-спикер парламента Польши Михаил Камински в интервью газете Haqqin.az.

По мнению политика, украинский конфликт носит локальный характер, но, в то же время, имеет колоссальное значение для всего региона, для будущего всего постсоветского пространства. По словам эксперта, Варшава желает видеть Россию такой же европейской страной, как и любую другую.

«В этом контексте задача Запада и, в частности, Польши — показать россиянам, что мы не выжившие из ума русофобы, которые мечтают уничтожить Россию и унизить ее народ», — призвал Камински.

Он отметил, что исходя из географических и демографических факторов, поляки всегда будут «жить вместе с русским народом». «Следовательно, условия этого проживания надо построить на общепринятых, нормальных принципах», — рассказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что некоторые государства, в том числе Польша, все еще не отказались от идеи поглощения Украины и возвращения отторгнутых в прошлом территорий.