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18:25, 4 ноября 2022Россия

Путин напомнил об идее Польши поглотить Украину

Путин: идейка Польши поглотить Украину никуда не делась

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент России Владимир Путин считает, что идея Польши поглотить Украину никуда не делась. Его слова приводит ТАСС. Об этом он сказал во время встречи с историками в честь десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

«Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства "от моря до моря"», — сказал он и уточнил, что об этом много говорилось до Второй мировой войны. «Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась», — сказал президент.

Еще президент говорил о подносящем фитиль к распаду России Западе, неизбежности военного конфликта на Украине, «прочном заслоне» попыток исказить историю. Кроме того, он назвал украинцев главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским.

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Платон Щукин
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