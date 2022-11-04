Путин напомнил об идее Польши поглотить Украину

Путин: идейка Польши поглотить Украину никуда не делась

Президент России Владимир Путин считает, что идея Польши поглотить Украину никуда не делась. Его слова приводит ТАСС. Об этом он сказал во время встречи с историками в честь десятилетия воссоздания Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

«Мы знаем об идеях создания в некоторой части политического бомонда Польши великого государства "от моря до моря"», — сказал он и уточнил, что об этом много говорилось до Второй мировой войны. «Сейчас мы видим объятия руководителей Польши и Украины. А идейка-то, она жива, идея поглощения Украины никуда не делась», — сказал президент.

Еще президент говорил о подносящем фитиль к распаду России Западе, неизбежности военного конфликта на Украине, «прочном заслоне» попыток исказить историю. Кроме того, он назвал украинцев главной жертвой намеренной возгонки ненависти к русским.