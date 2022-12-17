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00:17, 17 декабря 2022Интернет и СМИ

Роскомнадзору предложили разрешить внеплановые проверки при утечке данных

Роскомнадзору предложили разрешить внеплановые проверки IT-компаний при утечке данных

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

Минфицры России предложило разрешить Роскомнадзору проводить внеплановые проверки аккредитованных IT-компаний при утечке персональных данных. Об этом говорится в проекте постановления правительства, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

«Документ подготовлен в целях предотвращения проблем, связанных с массовыми утечками персональных данных», — отмечается в пояснительной записке к документу.

В случае принятия постановления Роскомнадзор сможет по согласованию с прокуратурой внепланово проверять операторов персональных данных. Условием проведения проверки будет установление факта утечки информации и распространения ее в интернете.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что с начала спецоперации на Украине количество утечек персональных данных резко увеличилось. При этом была нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, подлежащих особой защите, подчеркнули в регуляторе.

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Марина Совина
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