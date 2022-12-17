Российский школьник запутался в гамаке и впал в кому

В Петербурге 13-летний мальчик запутался в гамаке и впал в кому, проводится проверка

В Санкт-Петербурге 13-летний мальчик запутался в гамаке и впал в кому. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, в пятницу, 16 декабря, мать обнаружила сына в квартире на улице Бутлерова. Школьник был замотан в гамак. Его доставили в Санкт-Петербургский педиатрический университет с механической асфиксией, гипоксической комой, странгуляционной бороздой в тяжелом состоянии.

Отмечается, что у подростка полная семья, на учете он не стоит. Сейчас российские правоохранители проводят проверку.

Ранее стало известно, что в Солнечногорске умер шестилетний мальчик, пролежавший три года в коме из-за ошибки врачей.