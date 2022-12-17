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01:51, 17 декабря 2022Россия

Минобороны заявило о высокой боеготовности российских ракетчиков

Шойгу заявил о профессионализме и высокой боеготовности российских ракетчиков
СюжетМинобороны:
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о профессионализме, самоотверженности и верности служебному долгу военных Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), пишет РИА Новости.

Глава ведомства поздравил ракетчиков с Днем РВСН и заявил, что российские военные полностью готовы к выполнению стоящих перед ними задач.

«Благодаря профессионализму личного состава, его самоотверженности, верности служебному долгу сегодня обеспечена высокая готовность Ракетных войск стратегического назначения к выполнению стоящих перед ними ответственных задач», — подчеркнул Шойгу.

В ноябре Шойгу сообщил, что под новые ракеты в пяти соединениях РВСН строится специальная инфраструктура. Кроме того, по линии Космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае, добавил он.

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Марина Совина
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