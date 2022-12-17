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19:50, 17 декабря 2022Бывший СССР

В четырех областях Украины прозвучала воздушная тревога

В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях прозвучали сирены тревоги

Фото: Shutterstock

В субботу, 17 декабря, в четырех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сирены прозвучали практически одновременно в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской областях страны. Это произошло в 18:08 (19:08 по московскому времени). Также система оповещения сработала в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее в этот же день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

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Варвара Кошечкина
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