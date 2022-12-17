В Госдуме рассказали о санкциях ЕС против выбора народа России

Слуцкий заявил, что Евросоюз ввел санкции против выбора народа России

Европейские чиновники, наложив санкции на все пять парламентских партий в России, ввели санкции против выбора российского народа. Об этом в Telegram-канале заявил лидер ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик напомнил, что представленные в Государственной думе политические силы напрямую выражают интересы граждан страны. «По сути — еврочиновники ввели санкции против выбора российского народа, да вообще против всех», — объяснил он. По мнению депутата, европейские политики вновь ошиблись.

«Единство страны такими мерами не подорвать. Санкции Запада давно стали знаком отличия настоящих патриотов России», — рассказал он.

16 декабря Евросоюз (ЕС) опубликовал новый пакет санкций против Москвы, в который вошли 40 депутатов Госдумы, 44 члена Совета Федерации, пять российских партий и другие.