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16:15, 17 декабря 2022Россия

Выгуливавший собаку россиянин упал с моста в кипяток и погиб

В Новосибирске выгуливавший собаку 37-летний мужчина упал с моста в кипяток и погиб

Фото: Shutterstock

В Новосибирске 37-летний мужчина упал с самодельного моста в кипяток и погиб. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщает «Вести Новосибирск».

По информации издания, 6 декабря потерпевший пошел с собакой в магазин. Он не вернулся с прогулки, друзья не могли связаться с ним и решили навестить товарища на даче. Они увидели одинокого питомца мужчины. Продавец магазина рассказал, что собачник купил продукты и ушел.

По камерам видеонаблюдения отследили, что потерпевший прошел по самодельному мосту, под которым находилась горячая вода, и пропал. Далее был найден пакет с товарами россиянина. Предварительно установлено, что он, упав, застрял в глине.

Тело погибшего спасатели нашли спустя два дня.

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Екатерина Власова
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