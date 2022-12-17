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02:18, 17 декабря 2022Мир

В США задумали предъявить Трампу уголовные обвинения

Politico: в США задумали предъявить экс-президенту Трампу уголовные обвинения

Фото: Pixabay

Специальный комитет Палаты представителей Конгресса США, который проводит расследование из-за штурма Капитолия 6 января 2021 года, проголосует за предъявление уголовных обвинений экс-президенту страны Дональду Трампу по трем пунктам. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, доклад с рекомендациями комитет рассмотрит в понедельник, 19 декабря. В документе перечислены три рекомендованных пункта обвинения, среди которых мятеж, препятствование деятельности государственных органов, а также сговор с целью введения в заблуждение американского правительства.

Штурм здания Капитолия состоялся 6 января 2021 года. Сторонники Трампа, который на тот момент являлся президентом Соединенных Штатов, вступили в столкновение с полицией, прорвались через ограждения и ворвались в одно из помещений Капитолия. Их негодование было вызвано результатами ноябрьского голосования, согласно которым, следующим президентом страны стал демократ Джо Байден.

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Марина Совина
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