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05:46, 17 декабря 2022Мир

Директор ЦРУ предрек возрастание вероятности военного конфликта вокруг Тайваня

Директор ЦРУ Бернс: вероятность начала военного конфликта вокруг Тайваня будет возрастать
Уильям Бернс

Уильям Бернс. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью телеканалу PBS предрек возрастание вероятности военного конфликта вокруг Тайваня в ближайшие годы.

«Я не уверен, что измерял бы это месяцами или годами, но я ни на мгновение не стал бы недооценивать его (председателя КНР Си Цзиньпинаприм. «Ленты.ру») стремление контролировать Тайвань, другими словами, объединить Пекин и Тайвань на условиях Китая», — заявил он.

Бернс отметил, что китайский лидер публично говорил о том, что собирается решить проблему вокруг Тайваня мирным путем, однако, по данным ЦРУ, при этом он поручил военному руководству страны к 2027 году подготовиться к началу войны.

Ранее китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал, что Китай либо принял решение о том, что проблема Тайваня будет решена военным путем, либо близок к принятию этого решения.

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Марина Совина
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