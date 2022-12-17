Директор ЦРУ предрек возрастание вероятности военного конфликта вокруг Тайваня

Директор ЦРУ Бернс: вероятность начала военного конфликта вокруг Тайваня будет возрастать

Директор ЦРУ Уильям Бернс в интервью телеканалу PBS предрек возрастание вероятности военного конфликта вокруг Тайваня в ближайшие годы.

«Я не уверен, что измерял бы это месяцами или годами, но я ни на мгновение не стал бы недооценивать его (председателя КНР Си Цзиньпина — прим. «Ленты.ру») стремление контролировать Тайвань, другими словами, объединить Пекин и Тайвань на условиях Китая», — заявил он.

Бернс отметил, что китайский лидер публично говорил о том, что собирается решить проблему вокруг Тайваня мирным путем, однако, по данным ЦРУ, при этом он поручил военному руководству страны к 2027 году подготовиться к началу войны.

Ранее китаист, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин рассказал, что Китай либо принял решение о том, что проблема Тайваня будет решена военным путем, либо близок к принятию этого решения.