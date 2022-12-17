Аналитики спрогнозировали возможную эскалацию конфликта на Украине зимой

AP предупредило о возможной эскалации украинского конфликта после замерзания земли зимой

Боевые действия на Украине могут активизироваться после того, как земля на территории замерзнет, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на нескольких военных аналитиков.

Эксперты предупредили о зимней эскалации украинского конфликта. «Земля должна как следует замерзнуть, чтобы вы могли двигаться с большей свободой», — уточнил в разговоре с журналистами один из специалистов — бывший командир британского танка Джастин Крамп. По его словам, в холод вести боевые действия сложнее, но это открывает возможности для маневрирования. «С наступлением зимы обе стороны будут иметь растущий наступательный потенциал», — спрогнозировал он.

Украинские военные попытаются вернуть южную часть Запорожской области и продвинуться к порту Мариуполь в Азовском море, предупредил Крамп.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Как уточнил российский президент Владимир Путин, ее целью является защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.