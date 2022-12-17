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03:46, 17 декабря 2022Мир

Аналитики спрогнозировали возможную эскалацию конфликта на Украине зимой

AP предупредило о возможной эскалации украинского конфликта после замерзания земли зимой

Фото: Sadak Souici / Globallookpress.com

Боевые действия на Украине могут активизироваться после того, как земля на территории замерзнет, пишет агентство Associated Press (AP) со ссылкой на нескольких военных аналитиков.

Эксперты предупредили о зимней эскалации украинского конфликта. «Земля должна как следует замерзнуть, чтобы вы могли двигаться с большей свободой», — уточнил в разговоре с журналистами один из специалистов — бывший командир британского танка Джастин Крамп. По его словам, в холод вести боевые действия сложнее, но это открывает возможности для маневрирования. «С наступлением зимы обе стороны будут иметь растущий наступательный потенциал», — спрогнозировал он.

Украинские военные попытаются вернуть южную часть Запорожской области и продвинуться к порту Мариуполь в Азовском море, предупредил Крамп.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Как уточнил российский президент Владимир Путин, ее целью является защита Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины.

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Марина Совина
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