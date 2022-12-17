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18:57, 17 декабря 2022Бывший СССР

Власти украинского региона оценили ситуацию с энергоснабжением

Власти Львовской области Украины назвали ситуацию с энергоснабжением критической

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Власти Львовской области Украины оценили ситуацию с энергоснабжением в регионе и назвали ее критической. Об этом рассказал глава местной областной военной администрации Максим Козицкий в эфире телемарафона «Рада».

По его словам, света в домах нет по восемь часов, а что касается мощностей, которые доведены до области, то они вдвое меньше, чем необходимо в это время года.

В пятницу, 16 декабря, компания «Укрэнерго» объявила о введении режима чрезвычайной ситуации на энергетическом рынке Украины из-за ракетных ударов по объектам инфраструктуры. Спустя сутки компания сообщила, что пока наблюдается дефицит энергии, но ситуация в целом налаживается.

В то же время ситуация осложняется погодными условиями: оборудование покрывается льдом из-за снега с дождем и мороза. Тем не менее введение режима ЧС было отменено.

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Платон Щукин
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