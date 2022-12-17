Военкор Котенок опубликовал видео пораженной 16 декабря подстанции на Украине

В сети появилось видео с пораженной ракетными ударами украинской подстанции. Его в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок.

На кадрах видны разрушенные и заметенные снегом конструкции. Где именно была сделана запись, не уточняется. Известно, что удар по подстанции был нанесен в пятницу, 16 декабря.

По оценкам компании «Укрэнерго», дефицит, который наблюдается в энергосистеме Украины, все еще оценивается как значительный. В целом, по оценкам компании, энергосистема продолжает восстанавливаться. «Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику», — заверили в компании. В то же время ситуация осложняется погодными условиями: оборудование покрывается льдом из-за снега с дождем и мороза. Тем не менее введение режима ЧС было отменено.