Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:55, 17 декабря 2022Бывший СССР

Появилось видео с пораженной ракетными ударами украинской подстанции

Военкор Котенок опубликовал видео пораженной 16 декабря подстанции на Украине

В сети появилось видео с пораженной ракетными ударами украинской подстанции. Его в своем Telegram-канале опубликовал военный корреспондент Юрий Котенок.

На кадрах видны разрушенные и заметенные снегом конструкции. Где именно была сделана запись, не уточняется. Известно, что удар по подстанции был нанесен в пятницу, 16 декабря.

По оценкам компании «Укрэнерго», дефицит, который наблюдается в энергосистеме Украины, все еще оценивается как значительный. В целом, по оценкам компании, энергосистема продолжает восстанавливаться. «Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику», — заверили в компании. В то же время ситуация осложняется погодными условиями: оборудование покрывается льдом из-за снега с дождем и мороза. Тем не менее введение режима ЧС было отменено.

Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило о массированном ударе по целям на Украине
Президент Венгрии выступила против отрицания русской культуры
Стали известны подробности мощного пожара во Владивостоке
Тренер сборной Аргентины высказался о будущем Месси в команде
Появилось видео с пораженной ракетными ударами украинской подстанции
Китайцы обвинили США в затягивании российско-украинского конфликта
В Индии около 80 человек скончались из-за суррогатного алкоголя
Нарколог развеял миф о пользе одного бокала красного вина в день
Нападение стаи бродячих собак на российских подростков попало на видео
Застрявших в Египте российских туристов вывезут другой авиакомпанией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.