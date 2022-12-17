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20:06, 17 декабря 2022Интернет и СМИ

Ситуацию на Украине назвали «вторым Вьетнамом» для США

Судья Наполитано назвал ситуацию на Украине «вторым Вьетнамом» для США

Фото: Shutterstock

Судья Эндрю Наполитано назвал ситуацию на Украине «вторым Вьетнамом» для Соединенных Штатов. Об этом он заявил на YouTube-канале Judging Freedom.

По мнению юриста, в Пентагоне желают контролировать доставку вооружения на Украине, поэтому и направили туда военных советников.

Но Наполитано подчеркивает опасность таких действий: «Именно так началась война во Вьетнаме, когда пара сотен военных были посланы туда в качестве советников».

Кроме того, эта ситуация может означать либо резкую смену целей и задач США, либо стремление разместить войска на местах. Вместе с тем судья сожалеет о невозможности американскому президенту отправить войска в зону боевых действий единоличным решением.

Ранее журналист The American Conservative Брэдли Девлин заявил, что Конгресс виноват в тотальной войне против США после необоснованного увеличения бюджета для помощи Украине.

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Елена Апазиди
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