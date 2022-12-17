В России отреагировали на призывы некоторых стран к Зеленскому начать переговоры

Депутат Журова связала с обещаниями украинцам отказ Зеленского вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией из-за обещаний перед жителями своей страны. Так на его заявления о призывах к диалогу со стороны других государств отреагировала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Тут может быть много аргументов. Есть другие влиятельные страны, которые, например, ему эти переговоры не разрешают. Плюс у него есть свои амбиции. Он за это время народу много что говорил, что-то мы слышали, что-то мы [упустили] в рамках того, что у нас нет доступа ко всем украинским СМИ, где он делал разные заявления. Понятно, что надо держать лицо», — объяснила парламентарий.

По мнению Светланы Журовой, отказ от переговоров с Россией связан с условиями, которые могут быть выдвинуты на встрече.

«Он говорил, что мы не отдадим то, не отдадим это, мы не пойдем на это. А сейчас понятно, что с мирными переговорами придется от каких-то позиций отступить однозначно. Для него это неприемлемо, потому что в глазах достаточного количества украинцев он будет проигравшим, а он проигравшим быть не хочет», — отметила она.

Это удар по рейтингу. Есть такая фраза: «Мужик сказал — мужик сделал». Он хочет быть тем, кто держит слово перед своими людьми. При этом, к сожалению, это замкнутый круг. Кто-то должен будет пойти на переговоры, вопрос, до какой точки это будет доведено Светлана Журова депутат Госдумы

В интервью французскому телеканалу LCI Владимир Зеленский признал, что некоторые государства призывают его сесть за стол переговоров с Москвой. «Однако я не вижу предмета для разговора», — уточнил украинский лидер.

Он также сказал, что не считает полезным диалог президента Франции Эммануэля Макрона с главой России Владимиром Путиным. В то же время Владимир Зеленский надеется, что это принесет свои плоды.