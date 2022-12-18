Захарова заявила о поддержке эскалации в Косово со стороны ЕС

Захарова заявила, что новое обострение ситуации в Косово связано с саммитом ЕС на Балканах

Новое обострение ситуации между Сербией и непризнанной республикой Косово связано с прошедшим 6 декабря саммитом западнобалканских государств, инициатором проведения которого стал Евросоюз (ЕС), заинтересованный в поддержке эскалации между Белградом и Приштиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном Telegram-канале.

«Стоит ли удивляться тому, что буквально менее чем через неделю [после саммита] косовские сепаратисты пошли на вооруженную эскалацию и силовые провокации в крае, арестовали серба Деяна Пантича и стали транслировать агрессивную риторику [на Балканах]?» — высказалась представитель ведомства.

По мнению Захаровой, ЕС занял предательскую позицию, «одной рукой ведя Белград в прекрасное будущее ЕС, а другой — занимается антисербскими провокациями».

Ранее директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон рассказал, что действия западных стран привели к ухудшению ситуации вокруг Косово, серьезно обострив конфликт. Он подчеркнул, что Вашингтон и Брюссель уже многие годы решают вопросы Косово за счет сербов, а Приштина, в свою очередь, активно этим пользуется.

16 декабря Сербия захотела ввести военный контингент в Косово. Уточняется, что сербское правительство передало запрос Международным силам безопасности в Косово (КФОР) под эгидой НАТО, чтобы получить разрешение на введение от ста до тысячи сербских военных на территорию региона.