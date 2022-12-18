Стали известны призовые команды-победителя чемпионата мира по футболу-2022

Команда-победитель чемпионата мира по футболу заработает 42 миллиона долларов призовых

Команда-победитель чемпионата мира по футболу 2022 года заработает 42 миллиона долларов призовых. Об этом стало известно Associated Press.

Отмечается, что большую часть этой суммы получат игроки. Команда, занявшая второе место, заработает 30 миллионов долларов.

Команда Хорватии, завоевавшая бронзовые медали, заработает 27 миллионов долларов призовых. Сборная Марокко, оставшаяся на четвертом месте, получит 25 миллионов долларов.

Финальный матч чемпионата мира начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени. В решающей игре встретятся команды Аргентины и Франции. Обе сборные дважды в истории становились победителями мундиаля.