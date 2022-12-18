Российские войска уничтожили три украинские диверсионные группы

Минобороны: три диверсионные группы ВСУ уничтожены в ДНР и Запорожской области

Российские войска в ходе военной спецоперации уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Они были ликвидированы в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой народной республики (ДНР) и Новоселовка в Запорожской области.

Также в Минобороны заявили об уничтожении артиллерией ремонтно-эвакуационной группы ВСУ в районе Времевки в ДНР и поражении по украинским военным и технике в районах населенных пунктов Шевченко и Дорожнянка в Запорожской области.

Всего, по утверждению Минобороны, за сутки на южно-донецком направлении потери ВСУ на этом направлении за сутки составили до 50 убитых и раненых. Также под обстрел попали боевая бронированная машина, танковый тягач и два пикапа ВСУ.

Накануне, 17 декабря, Минобороны сообщало об уничтожении двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ в ДНР.