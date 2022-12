В Томске издали книгу французского путешественника о Сибири

В Томске издали книгу путешественника Жюля Легра, посвященную Сибири

В Томске в издательстве Томского государственного университета вышла книга французского путешественника, профессора-слависта Жюля Легра «В Сибири». Об этом сообщает издание «Томский Обзор».

Книга была написана Легра в 1897 году. Она состоит из дневниковых заметок профессора, восемь ее глав посвящены Сибири и Дальнему Востоку.

Легра описал быт и уклад жизни сибиряков, устройство транспортной инфраструктуры того времени, а также портреты как известных личностей, так и обычных жителей.

Дневник перевела ведущий библиотекарь отдела рукописей и книжных памятников Научной библиотеки ТГУ Ольга Крупцева.

«Эта книга для тех, кто интересуется прошлым города, кому любопытно погрузиться на 125 лет назад и узнать, как жили простые томичи и люди интеллигентного круга того времени. Сама я прочитала фрагменты книги весной 1998 года. Тогда мне, конечно, показалось интересным то, что относилось к университетам — Василию Флоринскому, Стефану Кузнецову, томским медицинским профессорам», — рассказала она.

Ученые считают, что книга Легра значима для исторических исследований. На данный момент она доступна в электронной библиотеке ТГУ, а также в бумажном варианте в библиотеках других университетов Томска.

