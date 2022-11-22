Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
11:30, 22 ноября 2022Моя страна

Российский священник начал переводить английскую поэзию XVII века

Священник Панарин из Челябинска начал переводить сборник английских стихов XVII века

Фото: Владимир Панарин / «Хорошие Новости Челябинской области»

Священник Владимир Панарин из Челябинска начал переводить сборник христианской лирики XVII–XVIII веков. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Речь идет о книге под названием The Christian Lyre: A Selection of Religious and Moral Poetry («Христианская лирика: избранные произведения религиозно-нравственной поэзии»), которая была издана в 1846 году в Лондоне. Настоятель храма великомученика и целителя Пантелеимона рассказал, что хотел перевести произведения еще в университете, однако взялся за работу только через 18 лет.

По словам российского иерея, указанные стихи почти забыты, поскольку отсутствуют в интернете (за исключением перепечатки). «Религиозная лирика не привлекает внимания мира, оказывается порой забыта, закопана в библиотеках. Это шанс вывести их на свет, явить миру жемчужины классической английской поэзии», — отметил священник.

Герой материала публикует перевод вместе с оригиналом на своих страницах в социальных сетях, первым стало стихотворение шотландского поэта Дэвида Веддера God Is Love («Бог есть Любовь»). «Если в каких-то стихотворениях обнаружится ересь, я не буду к ним прикасаться. Но обычно цель религиозной поэзии — не доказать догматы. Авторы, как правило, воспевают Господа в христианской традиции», — высказался он в заключение.

В августе многодетная семья Ковалевых из Челябинска стала лучшей в России. Супруги, которые женаты девять лет и воспитывают трех сыновей, победили в номинации «Молодая семья». Отмечается, что отец Антон Ковалев — священник в храме Преподобного Сергия Радонежского, а его жена Надежда занята социально-общественными проектами, в числе которых центр семейной культуры «Дом» и школа «Искатели».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Глава Крыма ответил на подготовку Киева к наступлению на полуостров
Россияне бросились инвестировать в жилье в одной стране
Сбившего насмерть десятилетнюю девочку водителя бетономешалки задержали в Москве
Россиянам стали доступны выгодные туры в Таиланд на Новый год
Украина возмутилась шарфом премьера Венгрии
Россиянкам назвали способы изменить форму носа без хирургии
Госдума поддержала поправку о приостановке госслужбы при призыве по мобилизации
Центробанк не захотел давать послабления банкам-«трупам»
«Газпром» заявил об оседании предназначенного для Молдавии газа на Украине
Путин поучаствовал в спуске атомного ледокола «Якутия» на воду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.