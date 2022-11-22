Российский священник начал переводить английскую поэзию XVII века
Священник Владимир Панарин из Челябинска начал переводить сборник христианской лирики XVII–XVIII веков. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».
Речь идет о книге под названием The Christian Lyre: A Selection of Religious and Moral Poetry («Христианская лирика: избранные произведения религиозно-нравственной поэзии»), которая была издана в 1846 году в Лондоне. Настоятель храма великомученика и целителя Пантелеимона рассказал, что хотел перевести произведения еще в университете, однако взялся за работу только через 18 лет.
По словам российского иерея, указанные стихи почти забыты, поскольку отсутствуют в интернете (за исключением перепечатки). «Религиозная лирика не привлекает внимания мира, оказывается порой забыта, закопана в библиотеках. Это шанс вывести их на свет, явить миру жемчужины классической английской поэзии», — отметил священник.
Герой материала публикует перевод вместе с оригиналом на своих страницах в социальных сетях, первым стало стихотворение шотландского поэта Дэвида Веддера God Is Love («Бог есть Любовь»). «Если в каких-то стихотворениях обнаружится ересь, я не буду к ним прикасаться. Но обычно цель религиозной поэзии — не доказать догматы. Авторы, как правило, воспевают Господа в христианской традиции», — высказался он в заключение.
В августе многодетная семья Ковалевых из Челябинска стала лучшей в России. Супруги, которые женаты девять лет и воспитывают трех сыновей, победили в номинации «Молодая семья». Отмечается, что отец Антон Ковалев — священник в храме Преподобного Сергия Радонежского, а его жена Надежда занята социально-общественными проектами, в числе которых центр семейной культуры «Дом» и школа «Искатели».