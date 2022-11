Российский священник начал переводить английскую поэзию XVII века

Священник Панарин из Челябинска начал переводить сборник английских стихов XVII века

Священник Владимир Панарин из Челябинска начал переводить сборник христианской лирики XVII–XVIII веков. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Речь идет о книге под названием The Christian Lyre: A Selection of Religious and Moral Poetry («Христианская лирика: избранные произведения религиозно-нравственной поэзии»), которая была издана в 1846 году в Лондоне. Настоятель храма великомученика и целителя Пантелеимона рассказал, что хотел перевести произведения еще в университете, однако взялся за работу только через 18 лет.

По словам российского иерея, указанные стихи почти забыты, поскольку отсутствуют в интернете (за исключением перепечатки). «Религиозная лирика не привлекает внимания мира, оказывается порой забыта, закопана в библиотеках. Это шанс вывести их на свет, явить миру жемчужины классической английской поэзии», — отметил священник.

Герой материала публикует перевод вместе с оригиналом на своих страницах в социальных сетях, первым стало стихотворение шотландского поэта Дэвида Веддера God Is Love («Бог есть Любовь»). «Если в каких-то стихотворениях обнаружится ересь, я не буду к ним прикасаться. Но обычно цель религиозной поэзии — не доказать догматы. Авторы, как правило, воспевают Господа в христианской традиции», — высказался он в заключение.

