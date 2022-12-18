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07:57, 18 декабря 2022Россия

Запутавшегося в гамаке подростка вывели из комы

Врачи СПбГПМУ вывели из комы запутавшегося в гамаке 13-летнего подростка

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Врачи вывели из медикаментозной комы 13-летнего подростка, который запутался в гамаке. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ).

Уточняется, что ребенка экстубировали и перевели на самостоятельное дыхание. По словам главного врача клиники Педиатрического университета Виталия Резника, состояние подростка стабилизировалось, прогноз оптимистичный.

В пресс-службе учреждения добавили, что медики проведут дополнительные исследования. «Ребенок продолжит лечение в клинике СПбГПМУ», — говорится в сообщение.

Ранее сообщалось, что 16 декабря, мать обнаружила в квартире запутавшегося в гамаке сына. Его доставили в Санкт-Петербургский педиатрический университет с механической асфиксией, гипоксической комой, странгуляционной бороздой в тяжелом состоянии. Инцидент произошел на улице Бутлерова.

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Марина Совина
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