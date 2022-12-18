Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:41, 18 декабря 2022Бывший СССР

В Белоруссии заявили о постоянной готовности Вооруженных сил

Госсекретарь совбеза Белоруссии Вольфович заявил о постоянной готовности Вооруженных сил

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Командование Белоруссии держит соединения и воинские части Вооруженных сил страны в постоянной готовности и «в тонусе». Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности республики генерал-лейтенант Александр Вольфович. Об этом сообщает телеканал «Беларусь 1».

По словам госсекретаря, в акваториях Средиземного и Балтийского морей находятся свыше 20 боевых кораблей, две атомные подводные лодки, два авианосца, свыше 350 крылатых ракет морского и воздушного базирования, нацеленные на западные области России и на всю территорию Белоруссии. «Поэтому мы учитываем это и исходя из этого строим свои планы по защите нашей страны», — подчеркнул Вольфович.

Кроме того, указал генерал, на прошлой неделе рядом с белорусской границей проходило порядка пяти учений на территории Польши, Литвы и Латвии. Непосредственно у границ республики размещены 10 батальонных тактических групп постоянной готовности. «Исходя из этого мы свои батальонные тактические группы тоже должны держать в готовности», — заключил Вольфович.

О начале проверки боеготовности Вооруженных сил Белоруссии стало известно 13 декабря. Уточнялось, что в ее рамках войскам предстоит выдвинуться в обозначенные районы, осуществить их инженерное оборудование и организовать оборону, а также навести переправы через реки Неман и Березина. По словам помощника главы Минобороны республики, мероприятия носят оборонительный характер.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира
Российский поселок попал под обстрел со стороны Украины
В российском регионе дети отравились угарным газом
Полиция Парижа применила слезоточивый газ для разгона футбольных болельщиков
Критик Байдена и Украины стал самым влиятельным журналистом в США
Врачи опровергли миф о связи мигрени и алкоголя
В Белоруссии заявили о постоянной готовности Вооруженных сил
Дизайнер поделилась актуальными трендами в украшении новогодней елки
Макрон высказался о смене тренера сборной Франции
Самолет остановили на взлетной полосе Пулково из-за инцидента с пассажиром
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.