Вирусолог предрек спад заболеваемости гриппом после новогодних праздников

Вирусолог НИИ Мечникова Зверев: заболеваемость гриппом пойдет на спад после Нового года

Научный руководитель Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев предрек спад заболеваемости гриппом и ОРВИ после окончания новогодних праздников. Такой прогноз он дал агентству ТАСС.

«Сейчас — пик (заболеваемости гриппом и ОРВИ — прим. «Ленты.ру»). После Нового года он пойдет на спад. После детских каникул и праздников. Во всяком случае, так обычно бывает», — отметил вирусолог. Во избежание заражения он порекомендовал не собираться большими компаниями в новогодние праздники. Эксперт указал, что нахождение в местах большого скопления людей повышает риск распространения респираторных заболеваний.

Зверев добавил, что Новый год традиционно считается семейным праздником, поэтому его следует провести дома, в кругу родных и близких. Он также посоветовал посвятить время своему здоровью, в частности, делать зарядку.

Ранее врач Леонид Доронин дал рекомендации, как обезопасить себя от заражения гриппом или коронавирусной инфекцией на новогодней вечеринке. По его словам, отказ от похода в караоке, на квесты и другие подобные развлекательные заведения поможет сохранить здоровье.