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10:36, 18 декабря 2022Бывший СССР

Военкор показал применением РСЗО HIMARS по позициям российских войск

Военкор Коц опубликовал видео применения РСЗО HIMARS по позициям российских военных

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале опубликовал видео применения шрапнельных боеприпасов РСЗО HIMARS по позициям российских военных.

На кадрах видно, как ракета от американской системы залпового огня попадает в лесопосадку, на которой, предположительно, находятся позиции Вооруженных сил России.

«Окопы, к сожалению, от них не спасают. Только блиндажи с хорошим накатом», — комментирует Коц.

Ранее замруководителя представительства Луганской народной республики в СЦКК Роман Иванов заявил, что зафиксировано более пяти случаев, когда у снарядов РСЗО HIMARS не срабатывают взрыватель или боевая часть.

Варвара Кошечкина
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