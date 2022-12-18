В ЛНР рассказали о несовершенстве американских ракет HIMARS

Представитель ЛНР в СЦКК Иванов рассказал о не срабатывающей боевой части ракет HIMARS

В Луганской народной республике сочли американские ракеты к реактивным системам залпового огня (РСЗО) HIMARS несовершенными. Об этом сообщает РИА Новости.

Замруководителя представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Роман Иванов рассказал агентству, что зафиксировано более пяти случаев, когда у снаряда не срабатывают взрыватель и боевая часть. При этом все неразорвавшиеся осколочно-фугасные ракеты были найдены в местах обстрелов мирных городов.

Утром 16 декабря стало известно, что ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS село Лантратовка в ЛНР. Жертвами атаки стали восемь человек, еще 23 пострадали.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный пожаловался на невозможность достать российские силы с помощью HIMARS. «Они (российские силы — прим. «Ленты.ру») отошли на расстояние, до которого HIMARS не могут достать. А у нас нет ничего с большей дальностью полета», — отметил генерал.