Германия отвергла прекращение огня на Украине на российских условиях

Глава МИД Германии Бербок отвергла прекращение огня на Украине на условиях России

Прекращение огня на Украине на российских условиях не предотвратит «ужасов, которые переживает народ», а только усугубит их. Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, выдержки из публикации приводит РИА Новости.

Дипломат заявила, что отвергает любые инициативы России на этот счет, усомнившись в возможности скорого перемирия в принципе.

Она также сказала, что для возвращения мира в регион президенту РФ Владимиру Путину следует «лишь отдать своим солдатам приказ об отступлении». «Но, к сожалению, есть какие угодно признаки, но только не это», — подчеркнула Бербок.

Ранее стало известно, что Германия передаст Украине дополнительные системы ПВО Skynex. Их общая стоимость составит 182 миллиона евро. Комплекс способен сбивать атакующие беспилотники или крылатые ракеты 35-миллиметровыми боеприпасами. Помимо этого, немецкий концерн Rheinmetall планирует потратить около 12 миллионов евро на грузовики для Украины.

Также Берлин в декабре направил Украине 50 бронетранспортеров (БТР) и 12 большегрузных полуприцепов. Кроме того, сообщалось, что к поставке на Украину готовят 18 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH-155, 80 пикапов, 90 датчиков защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и глушителей, а также две ангарных палатки и семь грузовых автомобилей.