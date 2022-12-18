Грецкий орех уменьшил проявления стресса

Nutrients: прием грецкого ореха улучшил кишечную микробиоту и ментальное здоровье

Ученые из Университета Южной Австралии обнаружили, что грецкий орех оказался способен уменьшить проявления стресса. Такой эффект достигается за счет благотворного воздействия на кишечную микробиоту, которая связана с ментальным здоровьем. Результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

В ходе исследования были изучены восемьдесят студентов, которых разделили на две группы: та, которая получала орехи, и контрольная, которая соблюдала свой обычный режим питания. Добровольцев из первой группы попросили ежедневно употреблять около половины чашки грецких орехов. Наблюдения за участниками продолжались в течение 16 недель, во время которого проводились три обследования — в начале семестра, в период экзаменов и через две недели после окончания сессии.

Авторы пришли к выводу, что у участников из первой группы улучшились показатели психического здоровья, биомаркеры метаболизма и общее качество сна в долгосрочной перспективе. При этом подопытные из контрольной группы сообщили о повышении уровня стресса и депрессии перед экзаменами, в то время как студенты, добавившие в диету орехи, — нет.

Такие показатели ученые связывают с тем, что грецкие орехи богаты омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, мелатонином, полифенолами, фолиевой кислотой и витамином Е, которые способствуют здоровью мозга и кишечника.

В будущем исследователи хотят провести дополнительные эксперименты, увеличив количество мужчин в выборке, чтобы установить зависящие от пола эффекты употребления грецких орехов.