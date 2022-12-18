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11:29, 18 декабря 2022Бывший СССР

Пленный артиллерист ВСУ раскрыл подробности об обстреле Донецка

Сладков: стрелявший по Донецку артиллерист ВСУ заявил об отсутствии сомнений у офицеров
СюжетВзрыв в Донецке:

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Плененный российской стороной артиллерист Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл подробности об обстреле Донецка и заявил об отсутствии сомнений у офицеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает военный корреспондент Александр Сладков.

По словам военного, его орудие выпускало от 4 до 12 снарядов в день. «Приезжаем на позиции, и старший офицер получает координаты. Выставляем пушку и по команде совершаем огонь», — пояснил он.

На вопрос о сомнениях командования о необходимости стрельбы по городу украинский военный ответил, что в рядах офицеров ВСУ сомневающихся нет, а артиллеристы исполняют их приказ.

Не менее десяти взрывов произошло в центре Донецка 17 декабря. ВСУ выпустили по Ворошиловскому и Киевскому районам города десять ракет из «Градов». Предположительно, один из снарядов разорвался возле торгового центра «Белый лебедь» в центре Донецка.

Два человека погибли и как минимум 13 получили ранения во время массированного обстрела Донецка, который произошел 15 декабря. Вооруженные силы Украины атаковали Ворошиловский и Киевский районы Донецка ранним утром. Власти региона назвали этот обстрел самым мощным с 2014 года. Огонь велся, в том числе из чешкой реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Вампир».

Всего за 15 декабря ВСУ выпустили по территории республики как минимум 222 боеприпаса, включая ракеты РСЗО, артиллерийские снаряды калибров 152 и 155 миллиметров. Под огонь также попали населенные пункты Гольмовский, Майорск, Зайцево, Горловка, Озеряновка, Красный Партизан, Пантелеймоновка и Макеевка.

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Виктория Кондратьева
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