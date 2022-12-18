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23:01, 18 декабря 2022Россия

Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ

Песков заявил, что Путин поздравил Фернандеса с победой сборной Аргентины на ЧМ-2022
Альберто Фернандес и Владимир Путин

Альберто Фернандес и Владимир Путин. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с аргентинским коллегой Альберто Фернандесом и тепло поздравил с победой сборной его страны на ЧМ по футболу. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Сборная Аргентины по футболу выиграла чемпионат мира 2022 года по итогам финального матча с французской командой. После первого тайма Аргентина вела 2:0. Однако за девять минут до конца второго тайма французский форвард Килиан Мбаппе сравнял счет, забив два гола в течение двух минут. В дополнительное время Месси и Мбаппе забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2.

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Марина Совина
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