Правительство России приостановило соглашение с Латвией о налогах
Правительство России приняло решение приостановить соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения и внесло в Государственную Думу соответствующий законопроект. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина.
Соглашение между Москвой и Ригой «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал» было подписано в 2010 году.
Решение о приостановке действия документа правительство объяснило «обеспечением российских интересов», а также «минимизацией налоговых последствий для российских налогоплательщиков».
В начале августа аналогичное соглашение с Россией решила денонсировать Украина. Оно действовало с 8 августа 1995 года. 23 августа 2022 года Москва направила Киеву ответное уведомление.