Правительство России приостановило соглашение с Латвией о налогах

Правительство России решило приостановить соглашение с Латвией о двойном налогообложении

Правительство России приняло решение приостановить соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения и внесло в Государственную Думу соответствующий законопроект. Сообщение об этом появилось на сайте кабмина.

Соглашение между Москвой и Ригой «Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал» было подписано в 2010 году.

Решение о приостановке действия документа правительство объяснило «обеспечением российских интересов», а также «минимизацией налоговых последствий для российских налогоплательщиков».

В начале августа аналогичное соглашение с Россией решила денонсировать Украина. Оно действовало с 8 августа 1995 года. 23 августа 2022 года Москва направила Киеву ответное уведомление.