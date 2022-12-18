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09:45, 18 декабря 2022Спорт

Однофамилец Нурмагомедова одержал четвертую подряд победу в UFC

Российский боец Саид Нурмагомедов одержал четвертую подряд победу в UFC

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов одержал четвертую подряд победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Однофамилец Хабиба Нурмагомедова победил американца таджикского происхождения Саид-Йокуба Кахрамонова в предварительном карде турнира UFC Vegas 66. Поединок завершился удушающим приемом во втором раунде.

Всего на счету Нурмагомедова 17 побед при трех поражениях в профессиональных MMA. У Кахрамонова десять побед и три поражения в карьере.

Также на этом турнире одержал победу еще один российский боец, Арман Царукян. Во втором по значимости событии вечера он встретился с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Схватка завершилась победой Царукяна единогласным решением судей. Исмагулов потерпел первое поражение в UFC.

Дарья Коршунова
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