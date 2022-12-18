Однофамилец Нурмагомедова одержал четвертую подряд победу в UFC

Российский боец Саид Нурмагомедов одержал четвертую подряд победу в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Саид Нурмагомедов одержал четвертую подряд победу в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Однофамилец Хабиба Нурмагомедова победил американца таджикского происхождения Саид-Йокуба Кахрамонова в предварительном карде турнира UFC Vegas 66. Поединок завершился удушающим приемом во втором раунде.

Всего на счету Нурмагомедова 17 побед при трех поражениях в профессиональных MMA. У Кахрамонова десять побед и три поражения в карьере.

Также на этом турнире одержал победу еще один российский боец, Арман Царукян. Во втором по значимости событии вечера он встретился с соотечественником Дамиром Исмагуловым. Схватка завершилась победой Царукяна единогласным решением судей. Исмагулов потерпел первое поражение в UFC.