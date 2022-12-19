Юноша вдохновился сценой из фильма и облил подругу кислотой

The Times of India: в Индии юноша облил кислотой игнорирующую его подругу

В столице Индии, Нью-Дели, 20-летний Сачин Арора облил кислотой подругу, игнорирующую его сообщения и звонки. Об этом сообщает The Times of India.

Юноша неделю планировал преступление вместе с двумя друзьями, Харшитом Аггарвалом и Вирендером Сингхом. Он заказал кислоту, указав в адресе доставки магазин, находящийся вдали от его дома. В день нападения Арора приехал к 17-летней жертве на мотоцикле родственника, заклеив номерной знак. Юноша попросил Сингха отвезти его мотоцикл и телефон в другое место, чтобы снять с себя подозрения.

Несмотря на это, после нападения Арору быстро нашли и арестовали. Он признался, что решил облить девушку кислотой, вдохновившись сценой из фильма. Трое обвиняемых были заключены в тюрьму до вынесения приговора.

Пострадавшую доставили в больницу. Ее состояние здоровья оценивается как стабильное. «Девушка плохо видит одним глазом. Ее левая рука повреждена. Отек в таких случаях сохраняется в течение 48-72 часов, после чего можно будет более точно оценить ее состояние. Ее зрение восстановится», — говорит врач.

Ранее сообщалось, что в Аргентине 22-летняя девушка убила своего возлюбленного, бросив ему в голову мобильный телефон. Гаджет попал молодому человеку в висок.

