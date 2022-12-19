В России в очередной раз продлили ограничения на полеты на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга России до 27 декабря

Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 27 декабря. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Так, в очередной раз ограничения коснулись полетов в 11 аэропортов страны: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Липецка, Геленджика, Курска, Симферополя,

В агентстве порекомендовали авиакомпаниям организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием воздушных гаваней Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее стало известно, что стоимость проживания в отелях Сочи на Новый год начинается от 29 тысяч рублей на двоих туристов за семь ночей. Так, в трехзвездочном комплексе «Сочи Парк» неделя с заездом 30 декабря будут стоить 29 тысяч рублей для двоих. В четырехзвездочной «Жемчужине» аналогичная поездка с заселением 19 декабря обойдется от 50 тысяч рублей.