Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:06, 19 декабря 2022Путешествия

В России в очередной раз продлили ограничения на полеты на юге страны

Росавиация продлила режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга России до 27 декабря

Фото: Globallookpress.com

Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 27 декабря. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Так, в очередной раз ограничения коснулись полетов в 11 аэропортов страны: АнапыБелгородаБрянска, Воронежа, Краснодара, Липецка, Геленджика, Курска, Симферополя,

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022

В агентстве порекомендовали авиакомпаниям организовывать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием воздушных гаваней Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ранее стало известно, что стоимость проживания в отелях Сочи на Новый год начинается от 29 тысяч рублей на двоих туристов за семь ночей. Так, в трехзвездочном комплексе «Сочи Парк» неделя с заездом 30 декабря будут стоить 29 тысяч рублей для двоих. В четырехзвездочной «Жемчужине» аналогичная поездка с заселением 19 декабря обойдется от 50 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
В Хорватии назвали приоритетную цель ВС России на Украине
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину
Прокуратура признала законным возбуждение дела в отношении троих сотрудников МВД
Врач назвал опасные действия родителей при лечении ОРВИ у ребенка
Аксенов оценил заполняемость водохранилищ в Крыму
Почти 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Huawei закроет одно из российских подразделений
Шестеркин повторил достижение «Рейнджерс» 90-летней давности в НХЛ
Блогер установил виниры в Турции и стал объектом шуток в сети
Стало известно о работающей и сегодня дореволюционной электростанции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.