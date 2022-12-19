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02:06, 19 декабря 2022Мир

Два человека погибли в результате стрельбы в центре Афин

ERT-1: два человека погибли и один ранен в результате стрельбы в центре Афин

Фоо: Yiorgos Karahalis / Reuters

По меньшей мере два человека погибли и один пострадал в результате стрельбы в центре Афин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на греческий телеканал ERT-1.

Инцидент произошел в кафе на афинской площади Неа Смирни. Злоумышленник застрелил из пистолета мужчину албанской национальности. Ранения также получили 35-летняя женщина и мужчина, который скончался по пути в больницу.

Вероятно, причиной стрельбы стала криминальная разборка. По информации полицейских, убитый албанец был связан с местным криминалом. Другой погибший и пострадавшая были случайными посетителями кафе.

После выстрелов возникла паника на площади Неа Смирни, куда в местные кафе и таверны пришло много людей посмотреть финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре. Стрелявший скрылся. Полиция начала поиск преступника.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мужчина расстрелял подростков из пистолета. Между толпой подростков и мужчиной произошел конфликт, один из подростков воспользовался предметом, похожим на перцовый баллончик. В ответ на это мужчина открыл огонь из пистолета.

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Марина Совина
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