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01:00, 19 декабря 2022Ценности

Художница смастерила из прозрачной пленки платье как у Хайди Клум и обрела славу

Блогерша Хикс смастерила из пищевой пленки платье как у Хайди Клум и обрела славу в сети

Фото: @angelicahicks

Популярная художница смастерила с помощью подручных средств откровенный наряд как у немецкой модели, актрисы и телеведущей Хайди Клум и обрела славу в сети. Соответствующие посты и комментарии появились в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Блогерша Анжелика Хикс разместила ролик, в котором воссоздала прозрачное платье манекенщицы бренда Lever Couture с премьеры фильма «Аватар: Путь воды». На размещенных кадрах видно, как девушка оборачивает себя пищевой пленкой, а также наклеивает скотч на черные туфли, имитируя тем самым силиконовые босоножки Клум.

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Публикация инфлюэнсера, которая стала вирусной и набрала более 100 тысяч просмотров, развеселила ее подписчиков. «Получилось ничуть не хуже», «Как же смешно», «Смешок высокой моде», «Лучшая блогерша», «Идеально», «Теперь не придется тратить деньги на платье», — высказывались они.

Клум, в свою очередь, опубликовала видео Хикс на своей странице в указанной социальной сети. «Спасибо, королева Хайди!» — отреагировала на пост автор лайфхака.

В марте Джулия Фокс вышла на улицы Лос-Анджелеса в откровенном самодельном костюме в стиле 90-х годов и раскрыла поклонникам секрет его создания. Речь идет о комплекте, состоящем из заниженных голубых джинсов с обрезанным поясом, а также узкого топа-бандо, сшитого из верхней части этих брюк.

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Майя Пономаренко
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