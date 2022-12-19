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09:27, 19 декабря 2022Путешествия

Почти 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

«Яндекс.Расписание»: в московских аэропортах 19 декабря отменили или задержали 58 рейсов

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В московских аэропортах в понедельник, 19 декабря, задержали и отменили почти 60 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Уточняется, что в Шереметьево задержали 15 рейсов, вылет еще двух был отменен. Во Внуково задержали 12 рейсов, пять отправлений отменили. В Домодедово задержаны еще 24 вылета. В общей сложности изменения в расписании аэропортов Москвы коснулись 58 рейсов.

Ранее пассажиры самолета, летевшего на Гавайи, попали в зону турбулентности и получили серьезные травмы. Авиалайнер компании Hawaiian Airlines, на борту которого находились 278 пассажиров и десять членов экипажа, попал в зону турбулентности примерно за полчаса до посадки в Гонолулу.

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Валентина Процкова
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