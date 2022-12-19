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08:04, 19 декабря 2022Бывший СССР

Украинский беженец пожаловался на унижение от британцев

Беженец с Украины Исид заявил о пережитых в Великобритании унижениях и трудностях

Фото: Ahmed Zalabany / Unsplash

65-летний украинский беженец Игорь Исид рассказал об унижениях, с которыми он столкнулся после переезда в Великобританию. О пережитых трудностях он рассказал в интервью изданию Wales Online.

По словам мужчины, такая обеспеченная страна, как Британия, лишь усугубляет стресс мигрантов.

«Система в какой-то степени оскорбляет и унижает достоинство беженца и дает рычаги влияния "спонсору"», — посетовал украинец. Он отметил, что хозяева жилья могут устроить невыносимые условия, контролировать личную жизнь, а также «выкинуть жильца на улицу».

Украинцы вынуждены сталкиваться с высокомерием и другими негативными аспектами жизни в чужой стране, пояснил Исид.
«В этой системе я чувствую, что беженец по своей сути является предметом», — заключил он.

Ранее журналист и телеведущий Пит Прайс раскрыл «печальную» правду об украинских беженцах в Великобритании. По его словам, все больше украинцев становятся бездомными. Прайс подчеркнул, что это проблема, которая уже «закипает» и может усугубиться. Он рассказал, что некоторые украинские беженцы сталкиваются с конфликтами со своими «спонсорами», которые вызваны ростом стоимости жизни и культурными различиями.

Марина Совина
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