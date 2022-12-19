В Госдуме назвали изменения в законопроекте о биометрии

Депутат Хинштейн рассказал об изменениях в законопроекте о биометрии

Законопроект о биометрии существенно доработан ко второму чтению. Соответствующие изменения назвал глава комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн в Telegram.

Согласно документу, вводится запрет на принудительный сбор биометрии, а также ответственность за подобное принуждение. Также запрещается любая дискриминация людей, отказывающихся предоставлять свои биометрические данные.

«Устанавливается возможность отказа гражданина от сдачи биометрии — которая не может ограничивать человека в получении любых госуслуг и работ», — уточнил Хинштейн. Парламентарий добавил, что запрещается сбор геномной информации. Использование и хранение биометрии возможно только на территории России, заключил он.

Вместе с тем ужесточаются требования к операторам биометрической информации в региональном сегменте: теперь им может быть только государственное учреждение или государственное унитарное предприятие, а не любое юридическое лицо, как было раньше.

19 декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал об изменениях в законопроект о защите биометрических данных россиян. По его словам, следующим шагом станет введение административной и уголовной ответственности за принудительный сбор и утечку биометрических данных.