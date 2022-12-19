В Нижегородской области запустят поезд до музея-заповедника Пушкина

Из Нижнего Новгорода до музея-заповедника Пушкина запустят туристический поезд

В Нижнем Новгороде 24 декабря впервые запустят туристический поезд «Зимняя сказка в Пушкинском Болдине» до музея-заповедника Александра Пушкина. Об этом сообщается на сайте правительства Нижегородской области.

Поездка будет длиться два часа, в нее войдут развлекательная программа и чаепитие. Программа рассчитана на пассажиров всех возрастов.

Туристов доставят до станции Ужовка. Далее до Большого Болдина можно добраться трансфером на автобусе в течение приблизительно 45 минут.

После прибытия гостей музея-заповедника ждет экскурсия с посещением барского дома в селе Львовка, где расположен музей литературных героев Повести Белкина, а также главного дома и усадебного парка в Большом Болдине. Гости также смогут выбрать одну из двух развлекательных программ: посещение детской елки или бала пушкинской эпохи.

Ранее сообщалось, что из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму с 3 декабря запустят ретропоезд. По маршруту будет идти поезд на паровозной тяге «Уральский экспресс», в составе которого вагоны, стилизованные под эпоху начала XX века. Поездку можно совместить с посещением нескольких музеев. Продолжительность маршрута в одну сторону составляет час 25 минут, поезд будет ходить по выходным.