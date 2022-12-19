Дэниел Крейг высказался об уходе из бондианы

Актер Дэниел Крейг заявил, что не жалеет об уходе из бондианы

Британский актер Дэниел Крейг заявил, что не жалеет о том, что оставил роль агента MI6 Джеймса Бонда. Его слова передает Variety.

Крейг прокомментировал свой уход из бондианы в подкасте Best of Today от «Би-би-си». «Нет, совсем [не жалею об уходе]. Это были счастливые 17 лет моей жизни, когда я играл эту роль. Свои следующие 20 лет я хочу попытаться отделить себя [от этой роли], потому что это было невероятно. Я ушел в тот момент, когда я этого хотел», — высказался актер.

Также он ответил на вопрос о смерти агента 007. «На самом деле он [Бонд] не мертв. Я ушел из проекта, но в самом конце [фильма "Не время умирать"] говорится, что Бонд вернется, и он действительно в какой-то момент вернется», — отметил кинозвезда.

Крейг признался, что еще в 2006 году спросил у продюсера франшизы Барбары Брокколи, сможет ли он «убить Бонда», если снимется во всех фильмах и все проекты окажутся удачными. «Она [Брокколи] сказала: "Да, вы можете"», — вспомнил актер.

Ранее в интервью Times Крейг также прокомментировал смерть своего персонажа. «Настоящая трагедия — это когда у тебя совсем нет выбора. Мы должны были найти способ сделать его смерть неизбежной. Это был самый счастливый момент в жизни Бонда, потому что он нашел именно то, что искал. Как и все мы на Земле — он просто искал любви», — говорил Крейг.

В октябре продюсер бондианы объяснил нежелание брать на роль агента 007 молодого актера.