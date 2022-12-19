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12:52, 19 декабря 2022Россия

Кадыров показал кадры обнаружения схрона с натовским оружием

Глава Чечни Кадыров опубликовал видео обнаружения схрона с натовским оружием при зачистке
СюжетРоссия и НАТО:

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео обнаружения схрона с натовским оружием при зачистке населенных пунктов на подконтрольной России территории в зоне проведения специальной военной операции. Кадры он опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах отряд «БОБР Ахмат» (Баталхаджинский отряд быстрого реагирования) заходит в частный сектор жилой застройки и обследует подвал здания, где обнаруживают несколько единиц оружия. Также на кадрах показан итог зачистки — все оружие, среди которого были и образцы вооружения НАТО, выложили на багажник машины.

«Счет находок идет на десятки и сотни, также выявляются и задерживаются пособники нацистов, которые скрываются на подконтрольных территориях. Такая работа проводится ежедневно и будет продолжаться до победы России над войсками НАТО», — прокомментировал видео глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил об уничтожении «Ахматом» опорного пункта ВСУ под Соледаром.

Марк Леонов
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