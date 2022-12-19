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06:48, 19 декабря 2022Силовые структуры

Депутата Госдумы задержали в Пулково

Baza: депутата Госдумы Дмитрия Пирога задержали в «Пулково» во время просмотра финала ЧМ

Бывшего чемпиона мира по боксу по версии WBO в среднем весе, депутата Госдумы от «Единой России» Дмитрия Пирога задержали в аэропорту «Пулково». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, экс-спортсмен сидел в одном из местных ресторанов аэропорта в ожидании самолета и смотрел финал чемпионата мира по футболу со своими друзьями. Попросив счет, спортсмен отказался его платить, как только узнал, что посидел на 20 тысяч рублей.

Сотрудники ресторана вызвали полицию. Пирог использовал грубые выражени и попытался оказать сопротивление, после чего был задержан и доставлен в местный отдел полиции.

18 декабря Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.

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Марина Совина
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