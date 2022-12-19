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20:59, 19 декабря 2022Среда обитания

Богатые петербуржцы стали покупать более дорогое жилье

NF Group: средний бюджет покупки элитного жилья в Санкт-Петербурге вырос на 11%
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

За год средний бюджет покупки элитной недвижимости в новостройках Санкт-Петербурга вырос на 11 процентов и достиг 66,5 миллиона рублей. О том, что петербуржцы стали покупать более дорогое жилье, говорится в исследовании NF Group, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам четвертого квартала 2022 года средняя цена квартиры и апартамента может увеличиться на пять процентов относительно результата за аналогичный период 2021-го, до 560 тысяч рублей за квадратный метр. Объем предложения в сегменте остался на уровне предыдущего года, а объем спроса сократился на 33 процента. При этом во втором полугодии было отмечено увеличение спроса на квартиры большей площади, с чем эксперты связывают рост среднего бюджета сделки.

В 2022 году на рынке элитной недвижимости зафиксировали замедление темпов роста средней цены, увеличение доли инвестиционных покупок, а также смещение интереса покупателей в стороны жилья в проектах на высокой стадии строительства. По словам директора департамента элитной жилой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Татьяны Любимовой, при условии сохранения текущей экономической ситуации в 2023 году можно ожидать сокращения средней цены на фоне стимулирующих мероприятий в некоторых проектах. При этом показатель подвергнется минимальной динамике.

Ранее в декабре сообщалось, что в Москве значительно выросло предложение элитного жилья. По предварительным итогам 2022 года показатель увеличился на 37 процентов. Средняя цена лота на первичном рынке составила 1530 тысяч рублей за квадратный метр.

Александра Качан
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