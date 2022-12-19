Богатые петербуржцы стали покупать более дорогое жилье

NF Group: средний бюджет покупки элитного жилья в Санкт-Петербурге вырос на 11%

За год средний бюджет покупки элитной недвижимости в новостройках Санкт-Петербурга вырос на 11 процентов и достиг 66,5 миллиона рублей. О том, что петербуржцы стали покупать более дорогое жилье, говорится в исследовании NF Group, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

По итогам четвертого квартала 2022 года средняя цена квартиры и апартамента может увеличиться на пять процентов относительно результата за аналогичный период 2021-го, до 560 тысяч рублей за квадратный метр. Объем предложения в сегменте остался на уровне предыдущего года, а объем спроса сократился на 33 процента. При этом во втором полугодии было отмечено увеличение спроса на квартиры большей площади, с чем эксперты связывают рост среднего бюджета сделки.

В 2022 году на рынке элитной недвижимости зафиксировали замедление темпов роста средней цены, увеличение доли инвестиционных покупок, а также смещение интереса покупателей в стороны жилья в проектах на высокой стадии строительства. По словам директора департамента элитной жилой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Татьяны Любимовой, при условии сохранения текущей экономической ситуации в 2023 году можно ожидать сокращения средней цены на фоне стимулирующих мероприятий в некоторых проектах. При этом показатель подвергнется минимальной динамике.

Ранее в декабре сообщалось, что в Москве значительно выросло предложение элитного жилья. По предварительным итогам 2022 года показатель увеличился на 37 процентов. Средняя цена лота на первичном рынке составила 1530 тысяч рублей за квадратный метр.