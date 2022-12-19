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10:29, 19 декабря 2022Путешествия

Стало известно о временном закрытии границы с популярной европейской страной

Губернатор Ленобласти Дрозденко приостановил работу пункта пропуска на границе с Эстонией

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Россия приостановит работу сухопутной границы с Эстонией в пункте пропуска ИвангородНарва для проезда автомобилей из-за ремонтных работ. О временном закрытии КПП пишет «Фонтанка» со ссылкой на губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Как стало известно, приостановка работы многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Ивангород» носит временный характер и связна с его модернизацией. Ориентировочно, КПП с популярной европейской страной уйдет на реконструкцию в конце весны или начале лета 2023 года, ремонтные работы планируется вести на протяжении двух-трех лет.

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Отмечается, что после окончания модернизации у моста появится новый современный пункт с подъездными путями. Ожидается, что реконструкция должна помочь справиться с возникающими там очередями.

Ранее сообщалось, что россияне устремились на Новый год в две страны Европы вопреки санкциям — на фоне повышенного спроса международный автобусный перевозчик Lux Express увеличит количество отправлений из России в Финляндию и Эстонию. 

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Валентина Процкова
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