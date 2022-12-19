Во Франции сотни человек задержали в ходе беспорядков после финала ЧМ

Le Figaro: во Франции более 200 человек задержали в ходе беспорядков после финала ЧМ

Полиция Франции задержала более 200 человек в ходе беспорядков после финала чемпионата мира (ЧМ) по футболу, в котором сборная Франции проиграла Аргентине. Об этом сообщает Le Figaro.

По информации издания, в ходе массовых стычек на улицах правоохранители задержали 227 граждан, в том числе 47 в Париже и его пригородах. Отмечается, что после поражения сборной Франции более 14 тысяч полицейских обеспечивали безопасность на улицах Пятой республики, в том числе сотни — в столице.

Le Figaro пишет, что на Елисейских полях участники беспорядков забросали полицейских бутылками и фейерверкам, в ответ они применили слезоточивый газ.

15 декабря сообщалось, что во французском Монпелье подросток погиб после матча сборных Франции и Марокко на чемпионате мира по футболу в Катаре. Как следует из заявления местных властей, мальчика сбила машина. По некоторым данным, авария произошла, когда кто-то попытался украсть у водителя машины флаг Франции.