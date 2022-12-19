Россиянка побывала в Гоа и описала поездку фразой «тут вам не Турция»

Читательница «Тонкостей туризма» написала, что отдых в Гоа не идеален, но стал культурнее

Российская туристка побывала с мужем в индийском штате Гоа и описала поездку фразой «тут вам не Турция». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, для нее это не первая поездка в Гоа. Вместе с супругом они нашли относительно дешевый тур за 96 тысяч рублей, в него был включен отель с категорией три звезды и завтраками на девять ночей. Пара осталась довольна гостиницей, однако отметила, что там все «не в идеальном состоянии», сравнив Гоа с Турцией.

«Отдых в Гоа немного изменился, стал более культурным и организованным. Видно, что многие точки продаж и палатки, которые были поставлены нелегально, убрали. Разводить костры на пляже можно только в специально отведенных местах, стало меньше мусор», –– пишет автор публикации.

При этом общая атмосфера Гоа, по словам путешественницы, не изменилась. На улицах можно встретить коров, бездомных собак, а также наткнуться на уличные концерты. Люди в индийском штате всегда улыбающиеся и приветливые, заключила она, добавив, что обязательно туда вернется.

Гоа входит в топ-10 самых продаваемых направлений зимнего сезона 2022-2023 годов. В пользу популярного курорта Азии — прямые регулярные и чартерные перелеты, отмена въездных санитарных требований по COVID-19 и доступные цены на пакетные туры. Наиболее востребованы у россиян трехзвездочные гостиницы на севере Гоа и премиальные отели в южной части острова.

