Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 19 декабря 2022Путешествия

Россиянка побывала в Гоа и описала поездку фразой «тут вам не Турция»

Читательница «Тонкостей туризма» написала, что отдых в Гоа не идеален, но стал культурнее

Фото: unsplash

Российская туристка побывала с мужем в индийском штате Гоа и описала поездку фразой «тут вам не Турция». Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, для нее это не первая поездка в Гоа. Вместе с супругом они нашли относительно дешевый тур за 96 тысяч рублей, в него был включен отель с категорией три звезды и завтраками на девять ночей. Пара осталась довольна гостиницей, однако отметила, что там все «не в идеальном состоянии», сравнив Гоа с Турцией.

Материалы по теме:
«Мусульмане обстреливали машины» Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
«Мусульмане обстреливали машины»Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
24 января 2022
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови. Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови.Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
18 февраля 2022

«Отдых в Гоа немного изменился, стал более культурным и организованным. Видно, что многие точки продаж и палатки, которые были поставлены нелегально, убрали. Разводить костры на пляже можно только в специально отведенных местах, стало меньше мусор», –– пишет автор публикации.

При этом общая атмосфера Гоа, по словам путешественницы, не изменилась. На улицах можно встретить коров, бездомных собак, а также наткнуться на уличные концерты. Люди в индийском штате всегда улыбающиеся и приветливые, заключила она, добавив, что обязательно туда вернется.

Гоа входит в топ-10 самых продаваемых направлений зимнего сезона 2022-2023 годов. В пользу популярного курорта Азии — прямые регулярные и чартерные перелеты, отмена въездных санитарных требований по COVID-19 и доступные цены на пакетные туры. Наиболее востребованы у россиян трехзвездочные гостиницы на севере Гоа и премиальные отели в южной части острова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Евросоюз обсудит вопрос снижения потолка цен на газ
Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в море на учения
В Генпрокуратуре назвали число удаленных и заблокированных фейков о СВО
Минобороны показало тренировку российских военных в Белоруссии
Парень дважды отомстил бывшему начальнику за увольнение
В Швейцарии со дна озера украли шар с 230 литрами джина
Более тысячи человек вышли на митинг против антироссийских санкций в Италии
NASA опубликовало спутниковый снимок оставшейся без света Украины
Катар предупредил ЕС о последствиях из-за дела о коррупции в Европарламенте
Мигель заявил о разочаровании в Пугачевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.